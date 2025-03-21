СМИ: Universal может потерять права на франшизу о Джейсоне Борне

Агентство William Morris Endeavor (WME) выставило на продажу права на серию фильмов об экс-сотруднике ЦРУ и профессиональном убийце Джейсоне Борне, принадлежащие компании Universal. Об этом пишет Hollywood Reporter.

По данным издания, WME также намерено продать права на другие произведения писателя Роберта Ладлэма - автора романов о Борне. Отмечается, что франшизой интересуются Skydance, Apple и Netflix, с их представителями идут переговоры. При этом Universal может сохранить права за собой, если решит сделать «привлекательное предложение».

В серии фильмов о Борне вышли пять лент, последнюю представили в 2016 году. Universal пыталась выпустить новый фильм о шпионе с режиссером Эдвардом Бергером, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Картину запустили в разработку в ноябре 2023 года, однако она так и не вышла.

Между тем Universal сообщила, что режиссер Кристофер Нолан экранизирует поэму «Одиссея», напоминает РЕН ТВ.

