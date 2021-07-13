СМИ: Умер режиссер, экс-супруг Пугачевой Александр Стефанович

Режиссер, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался в Москве на 77-ом году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, в последнее время Стефанович находился реанимации столичной клинической больницы имени братьев Бахрушиных: у режиссера диагностировали обширное поражение легких из-за коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе стало известно, что Стефанович госпитализирован с коронавирусом. По данным Telegram-канала Mash, режиссер был доставлен в клинику в Сокольниках в состоянии средней степени тяжести с 50-процентным поражением легких.

Стефанович родился в Ленинграде в 1944 году. С 1970 года работал режиссером на киностудии «Мосфильм», писал сценарии для фильмов. В 1977-1981 годах он состоял в браке с Аллой Пугачевой.

