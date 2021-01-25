Умер продюсер «Последнего танго в Париже» Гримальди
Итальянский продюсер Альберто Гримальди, участвовавший в создании фильмов «Хороший, плохой, злой» и «Последнее танго в Париже», скончался на 96-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил журнал Variety со ссылкой на сына Гримальди.
Гримальди родился в 1925 году в Неаполе. Он стал продюсером десятков картин, работал над фильмами Федерико Феллини, Мартина Скорсезе и Бернардо Бертолуччи. В числе фильмов, продюсером которых стал Гримальди, стали «Хороший, плохой, злой» (1966), «Последнее танго в Париже» (1972), «Банды Нью-Йорка» (2002).
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