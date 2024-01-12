Умер поэт Лев Рубинштейн
Скончался поэт Лев Рубинштейн, сообщила журналистка Виктория Ивлева в своих соцсетях
Экстравагантным назвал поэт Лев Рубинштейн присуждение Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану.
В понедельник, 8 января, на северо-востоке Москвы 76-летнего Рубинштейна сбила машина. Все произошло на пешеходном переходе возле дома поэта.
По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Поэта доставили в институт Склифосовского. Врачи провели ему операцию, но оценивали состояние как крайне тяжелое, отмечает «Радиоточка НСН». Публицист был подключен к ИВЛ и оставался в глубокой коме.
Водитель машины задержан, против него возбудили уголовное дело. Дептранс Москвы выяснил, что за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
Рубинштейн — один из основателей московского концептуализма и лауреат премии «НОС». Поэт получил ее в 2012 году за книгу «Знаки внимания».
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