Умер поэт Лев Рубинштейн

В понедельник, 8 января, на северо-востоке Москвы 76-летнего Рубинштейна сбила машина. Все произошло на пешеходном переходе возле дома поэта.

По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Поэта доставили в институт Склифосовского. Врачи провели ему операцию, но оценивали состояние как крайне тяжелое, отмечает «Радиоточка НСН». Публицист был подключен к ИВЛ и оставался в глубокой коме.

Водитель машины задержан, против него возбудили уголовное дело. Дептранс Москвы выяснил, что за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Рубинштейн — один из основателей московского концептуализма и лауреат премии «НОС». Поэт получил ее в 2012 году за книгу «Знаки внимания».

