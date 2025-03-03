СМИ: Умер автор музыки к песням Долиной и Кобзона композитор Адриан Корчинский

Композитор, пианист и дирижер Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, музыкант скончался из-за гипертонии.

«Накануне вечером музыкант находился в своей квартире на Хамовническом Вале в Москве. Он сидел за столом вместе с супругой и резко потерял сознание. Приехавшие врачи... констатировали смерть композитора», - пишет издание.

Адриан Корчинский родился в 1959 году, окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и саму консерваторию. Композитор известен как автор музыки к телепрограммам и песням популярных артистов, в том числе Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Николая Караченцова. Корчинский был членом Союза композиторов России, а также лауреатом премии ЮНЕСКО.

Ранее в возрасте 67 лет умер заслуженный деятель искусств РФ, композитор Юрий Мартынов, напоминает 360.ru.

