СМИ: Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший
Режиссер, актер Роберт Дауни-старший, отец актера Роберта Дауни-младшего, скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Daily News, ссылаясь на супругу Дауни-отца.
Как отметила жена режиссера, 85-летний Дауни-старший ушел из жизни во сне в своем доме. В последние пять лет кинодеятель боролся с болезнью Паркинсона.
Роберт Дауни-старший стал известен в качестве сценариста и режиссера независимого кино. Одной из первых его работ, получивших признание критиков, стал фильм «Патни Своуп», снятый в 1969 году. В качестве актера Дауни-старший снялся в фильмах «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» и многих других.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- СМИ: Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший
- В ВОЗ заявили, что новые варианты COVID-19 побеждают в соревновании с вакцинами
- Таджикистан призвал ОДКБ помочь в защите границы с Афганистаном
- В РФПИ прокомментировали статью журнала Nature о «Спутнике V»
- Трамп подал в суд на Google, Facebook и Twitter
- СМИ: Убийцы президента Гаити кричали, что проводят антинаркотическую операцию США
- Эксперт сообщил о случаях заражения COVID-19 в третий раз
- Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за запрета ЛГБТ-пропаганды
- Минтруд: На выплаты детям от 6 лет направят 204 млрд рублей
- Путин поручил кабмину реализовать меры по выплатам на детей до 7 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru