СМИ: Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Режиссер, актер Роберт Дауни-старший, отец актера Роберта Дауни-младшего, скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Daily News, ссылаясь на супругу Дауни-отца.

Как отметила жена режиссера, 85-летний Дауни-старший ушел из жизни во сне в своем доме. В последние пять лет кинодеятель боролся с болезнью Паркинсона.

Роберт Дауни-старший стал известен в качестве сценариста и режиссера независимого кино. Одной из первых его работ, получивших признание критиков, стал фильм «Патни Своуп», снятый в 1969 году. В качестве актера Дауни-старший снялся в фильмах «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» и многих других.

