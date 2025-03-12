СМИ: У актрисы Валентины Талызиной обнаружили рак
Актрисе, народной артистке РСФСР Валентине Талызиной диагностировали рак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, артистка вызвала домой медиков из-за резкого ухудшения самочувствия.
«Валентина Илларионовна пожаловалась на сильную тошноту, боли в теле, которые ее мучили несколько дней. В ходе осмотра медики установили, что ухудшение состояния здоровья произошло на фоне онкологии», - пишет SHOT.
У Талызиной обнаружили рак поджелудочной железы. Артистка находится на амбулаторном лечении.
Ранее СМИ сообщили, что эксперту моды, теле- и радиоведущему Владиславу Лисовцу диагностировали онкологию. Позже он сам подтвердил эти данные, поблагодарив поклонников за поддержку и призвав регулярно проверять здоровье, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru