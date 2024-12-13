СМИ: У актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких

Неизлечимый пневмофиброз легких диагностировали у актрисы, народной артистки РСФСР Галины Польских. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, артистка испытывала боли в груди и жаловалась на затрудненное дыхание. В ноябре 85-летняя Польских прошла обследование в столичной Боткинской больнице.

«Врачи обнаружили серьезные изменения в ее легких и поставили актрисе диагноз: пневмофиброз. Он мог развиться вследствие перенесенной пневмонии», — пишет Shot.

Отмечается, что заболевание оказывает сильную нагрузку на сердце и сосуды, иммунитет и может привести к инвалидности.

Ранее СМИ сообщили, что актриса Раиса Рязанова оказалась в больнице из-за проблем с сердцем. До этого артистку обманули мошенники: под видом сотрудников ФСБ они выманили у Рязановой 4 млн рублей, напоминает 360.ru.

