СМИ: У актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких
Неизлечимый пневмофиброз легких диагностировали у актрисы, народной артистки РСФСР Галины Польских. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, артистка испытывала боли в груди и жаловалась на затрудненное дыхание. В ноябре 85-летняя Польских прошла обследование в столичной Боткинской больнице.
«Врачи обнаружили серьезные изменения в ее легких и поставили актрисе диагноз: пневмофиброз. Он мог развиться вследствие перенесенной пневмонии», — пишет Shot.
Отмечается, что заболевание оказывает сильную нагрузку на сердце и сосуды, иммунитет и может привести к инвалидности.
Ранее СМИ сообщили, что актриса Раиса Рязанова оказалась в больнице из-за проблем с сердцем. До этого артистку обманули мошенники: под видом сотрудников ФСБ они выманили у Рязановой 4 млн рублей, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вылетевший из Петербурга в Москву самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт
- Туск пошутил, что для Макрона стали проблемой рукопожатия с Дональдами
- Юра Борисов номинирован на пятую американскую кинонаграду
- Кабмин направит 1,8 млрд рублей в Запорожскую и Херсонскую области
- СМИ: У актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких
- «Водители и врачи»: Каждый девятый россиянин встретит Новый год на работе
- Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией
- В МИД Латвии заявили, что у Украины хватит оружия до лета 2025 года
- Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт
- Посол КНР рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru