СМИ сообщают о смерти актера Никиты Логинова из «Антикиллера» и «ДМБ»
27 сентября 202016:34
Российский актер Никита Логинов скончался в Москве в возрасте 56 лет, информирует «Пятый канал».
Уточняется, что актер почувствовал себя плохо, выходя из театра «Около дома Станиславского» где он служил руководителем художественно-постановочной части.
Причина смерти не названа. Известно, что на место происшествия выехала полиция.
На счету Никиты Логинова работы в фильмах «Антикиллер», «ДМБ», сериалах «Неудача Пуаро», «Кризис нежного возраста», «Московская Сага» и других.
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27 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru