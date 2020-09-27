СМИ сообщают о смерти актера Никиты Логинова из «Антикиллера» и «ДМБ»

Российский актер Никита Логинов скончался в Москве в возрасте 56 лет, информирует «Пятый канал».

Уточняется, что актер почувствовал себя плохо, выходя из театра «Около дома Станиславского» где он служил руководителем художественно-постановочной части.

Причина смерти не названа. Известно, что на место происшествия выехала полиция.

На счету Никиты Логинова работы в фильмах «Антикиллер», «ДМБ», сериалах «Неудача Пуаро», «Кризис нежного возраста», «Московская Сага» и других.

