СМИ: Сергей Белоголовцев отменил спектакли после инсульта
Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев отказался от участия в своих ближайших спектаклях из-за последствий перенесенного инсульта. Об этом пишет Mash.
По данным издания, в августе 60-летний артист попал в больницу с грыжей на животе, спустя пару дней после операции по ее удалению Белоголовцев перенес инсульт. Шоумену удалили тромбы из артерий мозга, два месяца он провел на реабилитации. Позже Белоголовцев попал в клинику с проблемами с печенью и аппендицитом.
«Сейчас у телеведущего слабость, "непослушность" тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники», — пишет Mash.
В беседе с изданием артист сообщил, что чувствует себя хорошо и работает над телепрограммой. Как отметил представитель Белоголовцева, здоровья актера пока не позволяет ему участвовать в постановках.
Между тем кардиолог Ольга Бокерия предупредила о предвестниках опасного сбоя в организме, когда инсульта можно избежать. По словам медика, необходимо обратиться за помощью, если человек ощущает слабость в теле, его речь заплетается, а мир перед глазами «расплывается», пишет «Свободная пресса».
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