СМИ: Сергей Белоголовцев отменил спектакли после инсульта

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев отказался от участия в своих ближайших спектаклях из-за последствий перенесенного инсульта. Об этом пишет Mash.

По данным издания, в августе 60-летний артист попал в больницу с грыжей на животе, спустя пару дней после операции по ее удалению Белоголовцев перенес инсульт. Шоумену удалили тромбы из артерий мозга, два месяца он провел на реабилитации. Позже Белоголовцев попал в клинику с проблемами с печенью и аппендицитом.

«Сейчас у телеведущего слабость, "непослушность" тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники», — пишет Mash.

В беседе с изданием артист сообщил, что чувствует себя хорошо и работает над телепрограммой. Как отметил представитель Белоголовцева, здоровья актера пока не позволяет ему участвовать в постановках.

Между тем кардиолог Ольга Бокерия предупредила о предвестниках опасного сбоя в организме, когда инсульта можно избежать. По словам медика, необходимо обратиться за помощью, если человек ощущает слабость в теле, его речь заплетается, а мир перед глазами «расплывается», пишет «Свободная пресса».

