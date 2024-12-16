СМИ: Продолжение «Человека-паука: Паутина вселенных» не выйдет в 2025 году

Выход продолжения мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных», запланированный на 2025 год, отложили. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники в компании Sony Pictures.

По данным издания, у студии возникли проблемы с производством.

Новая дата выхода мультфильма неизвестна, она сдвинулась по меньшей мере на 2026 год, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Человек-паук: Паутина вселенных» вышел на экраны в 2023 году. Ожидалось, что в том же году будет выпущена вторая часть мультфильма, получившая название «Человек-паук: За пределами вселенных». Однако сроки выхода перенесли на март 2024 года, позже из-за забастовки профсоюза актеров производство картины приостановили и сдвинули дату ее выхода.

