СМИ: Продолжение «Человека-паука: Паутина вселенных» не выйдет в 2025 году
Выход продолжения мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных», запланированный на 2025 год, отложили. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники в компании Sony Pictures.
По данным издания, у студии возникли проблемы с производством.
Новая дата выхода мультфильма неизвестна, она сдвинулась по меньшей мере на 2026 год, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Человек-паук: Паутина вселенных» вышел на экраны в 2023 году. Ожидалось, что в том же году будет выпущена вторая часть мультфильма, получившая название «Человек-паук: За пределами вселенных». Однако сроки выхода перенесли на март 2024 года, позже из-за забастовки профсоюза актеров производство картины приостановили и сдвинули дату ее выхода.
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