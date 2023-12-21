СМИ: певица Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3»

Американская певица Тейлор Свифт сыграет в третьей части комедийного боевика «Дэдпул», сообщают СМИ со ссылкой на инсайдера Дэниеля Рихтмана.

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По его информации, певица исполнит роль Леди Дэдпул. Героиня является женским аналогом болтливого наемника.

Подтверждением участия артистки в картине служит ее фотография с хэллоуинской вечеринки. Свифт появилась на мероприятии в костюме Дэдпула. Премьера фильма запланирована на 26 июля 2024 года.

Журнал Time назвал Свифт «Человеком года 2023». Издание объяснило, что в непростом году певица стала «источником света», отмечает «Радиоточка НСН».

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