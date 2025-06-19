СМИ: Певица Ани Лорак получила российский паспорт
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила гражданство России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении артистки.
По данным агентства, исполнительнице выдали российский паспорт 9 июня.
Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области Украины, начала карьеру на родине в 1990-е годы, в 2008-м певица получила звание народной артистки Украины. Позже исполнительница достигла популярности в РФ, неоднократно получала российские творческие награды и премии.
После 2014 года Лорак постоянно жила в России и не выступала на Украине. В 2024-м артистка подала заявление на получение гражданства РФ, пишет 360.ru. При этом СМИ сообщали, что Лорак тайно обновила украинский паспорт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru