СМИ: Певица Ани Лорак получила российский паспорт

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила гражданство России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении артистки.

По данным агентства, исполнительнице выдали российский паспорт 9 июня.

Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области Украины, начала карьеру на родине в 1990-е годы, в 2008-м певица получила звание народной артистки Украины. Позже исполнительница достигла популярности в РФ, неоднократно получала российские творческие награды и премии.

После 2014 года Лорак постоянно жила в России и не выступала на Украине. В 2024-м артистка подала заявление на получение гражданства РФ, пишет 360.ru. При этом СМИ сообщали, что Лорак тайно обновила украинский паспорт.

