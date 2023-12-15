СМИ: Певец Иракли пожаловался на русофобию в Испании

В Испании невозможно жить из-за русофобии, заявил певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) в интервью для «Газеты.Ru».

По словам Иракли, который по национальности является грузином, ментально испанцы воспринимают его русским. Аналогичным образом относятся в стране к белорусам и казахам.

В Испании певец не живет уже четыре года: он переехал в Грузию, в том числе, и из-за отсутствием прямых перелетов из России в Европу.

Ранее СМИ сообщали, что перебравшийся в Испанию актер сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов ищет возможность сняться в России, поскольку не имеет возможности работать за рубежом.

