СМИ: Орбакайте намерена выступить в Кремлевском дворце
Певица Кристина Орбакайте намерена выступить в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, возвращение в Россию певица планировала еще на 8 мая, однако его пришлось отложить после заявления матери Орбакайте Аллы Пугачевой о том, что «нормальные» люди не намерены возвращаться в Россию.
В дальнейшем артистка может возобновить частные концерты в России, ее гонорар составит 5,5 миллионов рублей.
В апреле Орбакайте дала концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Русскоязычные американцы были возмущены стоимостью билетов на выступление, цены варьировались от 350 до 450 долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru