СМИ: Орбакайте намерена выступить в Кремлевском дворце

По данным канала, возвращение в Россию певица планировала еще на 8 мая, однако его пришлось отложить после заявления матери Орбакайте Аллы Пугачевой о том, что «нормальные» люди не намерены возвращаться в Россию.

В дальнейшем артистка может возобновить частные концерты в России, ее гонорар составит 5,5 миллионов рублей.

В апреле Орбакайте дала концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Русскоязычные американцы были возмущены стоимостью билетов на выступление, цены варьировались от 350 до 450 долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

