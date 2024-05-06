СМИ: Орбакайте намерена выступить в Кремлевском дворце

Певица Кристина Орбакайте намерена выступить в Кремлевском дворце в честь Дня защиты детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, возвращение в Россию певица планировала еще на 8 мая, однако его пришлось отложить после заявления матери Орбакайте Аллы Пугачевой о том, что «нормальные» люди не намерены возвращаться в Россию.

В дальнейшем артистка может возобновить частные концерты в России, ее гонорар составит 5,5 миллионов рублей.

В апреле Орбакайте дала концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Русскоязычные американцы были возмущены стоимостью билетов на выступление, цены варьировались от 350 до 450 долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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