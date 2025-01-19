СМИ: Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа

Ряд знаменитых модных домов отказывается от сотрудничества с супругой вновь избранного президента США Дональда Трампа Меланьей. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

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"В последние годы практически вся индустрия моды отказывается сотрудничать с бывшей и будущей первой леди", – говорится в статье.

При этом точный список брендов в статье не приводится. Но стилист Меланьи Эрве Пьер признался, что однажды его даже отказались обслуживать в одном из бутиков некоего американского дизайнера, чье имя он отказался называть.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАМодаМеланья Трамп

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