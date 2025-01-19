СМИ: Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа

"В последние годы практически вся индустрия моды отказывается сотрудничать с бывшей и будущей первой леди", – говорится в статье.

При этом точный список брендов в статье не приводится. Но стилист Меланьи Эрве Пьер признался, что однажды его даже отказались обслуживать в одном из бутиков некоего американского дизайнера, чье имя он отказался называть.

Ранее Telegram-канал "Радиоточка НСН" сообщил, что сразу два гроссмейстера были наказаны за нарушение дресс-кода на шахматном чемпионате мира в Нью-Йорке.

