СМИ: Модные дома не хотят сотрудничать с супругой Трампа
Ряд знаменитых модных домов отказывается от сотрудничества с супругой вновь избранного президента США Дональда Трампа Меланьей. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
"В последние годы практически вся индустрия моды отказывается сотрудничать с бывшей и будущей первой леди", – говорится в статье.
При этом точный список брендов в статье не приводится. Но стилист Меланьи Эрве Пьер признался, что однажды его даже отказались обслуживать в одном из бутиков некоего американского дизайнера, чье имя он отказался называть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru