СМИ: Мэтт Дэймон снова снимется у Кристофера Нолана

Американский актёр Мэтт Дэймон снова снимется у «оскароносного» режиссёра Кристофера Нолана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Deadline.

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По данным собеседников издания, производством ленты будет заниматься кинокомпания Universal. Старт съёмок намечен на 2025 год, а премьера - на 2026 год. Сюжет пока держится в секрете.

Новый фильм станет третьей совместной работой актёра и режиссёра. Ранее Дэймон снялся у Нолана в «Интерстелларе» и «Оппенгеймере». Отмечается, что в новом проекте актёру достанется главная роль.

Ранее в СМИ появилась информация, что фильм «Оппенгеймер» принёс Нолану доход в размере около 100 млн долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из Instagram актера
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