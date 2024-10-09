СМИ: Мэтт Дэймон снова снимется у Кристофера Нолана
Американский актёр Мэтт Дэймон снова снимется у «оскароносного» режиссёра Кристофера Нолана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Deadline.
По данным собеседников издания, производством ленты будет заниматься кинокомпания Universal. Старт съёмок намечен на 2025 год, а премьера - на 2026 год. Сюжет пока держится в секрете.
Новый фильм станет третьей совместной работой актёра и режиссёра. Ранее Дэймон снялся у Нолана в «Интерстелларе» и «Оппенгеймере». Отмечается, что в новом проекте актёру достанется главная роль.
Ранее в СМИ появилась информация, что фильм «Оппенгеймер» принёс Нолану доход в размере около 100 млн долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Платежная система «Мир» начала работать в Никарагуа
- Экс-наставник ЦСКА и «Урала» Гончаренко возглавил «Пари НН»
- Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- СМИ: Мэтт Дэймон снова снимется у Кристофера Нолана
- Европарламент в резолюции потребовал заморозить финансирование Грузии
- СМИ: В России предложили создать единый бренд картофеля
- В Бразилии разблокировали доступ к соцсети X
- Теннисистка Мирра Андреева проиграла своей сестре Эрике на турнире в Китае
- Верховный суд Словакии отказался признать покушение на Фицо терактом
- СМИ: Зеленский допустил завершения украинского конфликта не позднее 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru