СМИ: Лариса Гузеева стала ведущей «Новогодней ночи на Первом»

Актриса Лариса Гузеева и актер Максим Аверин стали ведущими праздничного шоу «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе». Об этом сообщает KP.ru.

По данным издания, съемки программы проходят на киностудии «Мосфильм».

«Номера артистов и ведущих держатся в секрете», — отмечается в материале.

Шоу выйдет на Первом канале в ночь на 1 января.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ покажет новогодний ремейк «Небриллиантовая рука», актер Никита Кологривый сыграет в нем роль суперагента 006, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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