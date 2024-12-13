СМИ: Лариса Гузеева стала ведущей «Новогодней ночи на Первом»
13 декабря 202407:59
Актриса Лариса Гузеева и актер Максим Аверин стали ведущими праздничного шоу «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе». Об этом сообщает KP.ru.
По данным издания, съемки программы проходят на киностудии «Мосфильм».
«Номера артистов и ведущих держатся в секрете», — отмечается в материале.
Шоу выйдет на Первом канале в ночь на 1 января.
Ранее стало известно, что телеканал ТНТ покажет новогодний ремейк «Небриллиантовая рука», актер Никита Кологривый сыграет в нем роль суперагента 006, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru