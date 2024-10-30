СМИ: Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала к Новому году

Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала уже к Новому году, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

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По данным СМИ, в настоящее время активно ведутся переговоры на этот счет. Ургант уже вернулся к ведению корпоративов, выпустил книгу-блокнот, гонорар от которой направил в благотворительный фонд «Дом с маяком».

Кроме того, на Первый канал вернулась вся телевизионная команда, с которой он выпускал шоу «Вечерний Ургант».

Ранее стало известно, что Ургант заработал 3,5 млн рублей на продаже своей книги с пустыми страницами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТелеведущийНовый ГодПервый КаналИван Ургант

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