СМИ: Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала к Новому году
Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала уже к Новому году, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
По данным СМИ, в настоящее время активно ведутся переговоры на этот счет. Ургант уже вернулся к ведению корпоративов, выпустил книгу-блокнот, гонорар от которой направил в благотворительный фонд «Дом с маяком».
Кроме того, на Первый канал вернулась вся телевизионная команда, с которой он выпускал шоу «Вечерний Ургант».
Ранее стало известно, что Ургант заработал 3,5 млн рублей на продаже своей книги с пустыми страницами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru