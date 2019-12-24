СМИ: Галина Волчек впала в кому в реанимации

Театральный режиссер и актриса Галина Волчек экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. По неподтверждённым сведениям у 86-летней Народной артистки СССР возникли проблемы с сердцем. Она помещена в реанимацию передает Ura.ru.

Между тем, телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на информированные источники, утверждает, что Волчек впала в кому. Сердце беспокоило режиссёра уже на протяжении нескольких лет, из-за этого Галина Борисовна в 2014 году также попала в реанимацию, отмечают «Дни.ру».

В июне текущего года также сообщалось о госпитализации Волчек. По сведениям источника, близкого к департаменту здравоохранения Москвы, ей сделали операцию. Впрочем, в самом театре говорили о плановом обследовании, уточняют «Известия».

Галина Волчек входила в группу сооснователей московского театра «Современник», который был создан Олегом Ефремовым в 1956 году. Она пришла туда как актриса, а в 1971 году, после ухода Ефремова, стала главным режиссёром. Позднее она также заняла должность художественного руководителя.

