СМИ: Фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера стал лидером проката в США

Кинокартина «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера, за первые дни показа в США заработала 6,7 миллиона долларов, что сделало её лидером проката, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, фильм, бюджет которого составляет 16 миллионов долларов, демонстрировался на 2 460 кинотеатральных площадках.



Общий мировой заработок картины «Никто» на данный момент равен 11,7 миллиона долларов.

Фильм «Никто» рассказывает о мужчине средних лет, которого сыграл американский актер Боб Оденкерк. Жизнь главного героя складывается из дома и работы, но в какой-то момент ему приходится вспомнить своё прошлое, в котором он был наёмным убийцей.

Ранее в московской мэрии рассказали, что с 29 по 31 марта в сети кинотеатров «Москино» пройдёт ретроспектива фильмов Станислава Говорухина, приуроченная к 85-летию со дня рождения режиссёра, сообщает RT.

