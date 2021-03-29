СМИ: Фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера стал лидером проката в США
Кинокартина «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера, за первые дни показа в США заработала 6,7 миллиона долларов, что сделало её лидером проката, сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, фильм, бюджет которого составляет 16 миллионов долларов, демонстрировался на 2 460 кинотеатральных площадках.
Общий мировой заработок картины «Никто» на данный момент равен 11,7 миллиона долларов.
Фильм «Никто» рассказывает о мужчине средних лет, которого сыграл американский актер Боб Оденкерк. Жизнь главного героя складывается из дома и работы, но в какой-то момент ему приходится вспомнить своё прошлое, в котором он был наёмным убийцей.
Ранее в московской мэрии рассказали, что с 29 по 31 марта в сети кинотеатров «Москино» пройдёт ретроспектива фильмов Станислава Говорухина, приуроченная к 85-летию со дня рождения режиссёра, сообщает RT.
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