СМИ: Фильм «Игла» с Виктором Цоем выйдет в повторный прокат
В России в повторный прокат выйдет ставшая культовой лента Рашида Нугманова «Игла» (1988), главную роль в которой сыграл лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой. Об этом сообщает газета «Культура».
По сюжету, главный герой Моро, которого играет музыкант, возвращается в Алма-Ату. Он узнаёт, что его Дина стала наркозависимой и решает бороться не только за её жизнь, но и против наркомафии.
Кроме Цоя в «Игле» сыграли Пётр Мамонов, Марина Смирнова, Александр Баширов и другие. В саундтрек к фильму вошли песни «Кино».
Отмечается, что за повторный прокат отвечает компания K24.
Ранее лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина заявила, что сейчас невозможно снять правдивый байоптик о Цое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru