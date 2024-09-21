СМИ: Дэвид Боуи вернется на сцену в виде голограммы
Британский рок-музыкант Дэвид Боуи может вновь появиться на сцене в виде голограммы. Об этом пишет Sun.
Издание отмечает, что имя Боуи зарегистрировали как торговую марку классификации, позволяющей создавать «аватары» музыкантов.
Как отметил источник Sun, регистрация значит, что команда «может строить планы» по созданию голограммы исполнителя.
Дэвид Боуи умер в 2016 году после продолжительной болезни, артисту было 69 лет. За свою карьеру музыкант продал свыше 136 млн пластинок и вошел в топ-10 самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru