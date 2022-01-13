СМИ: Алла Сурикова попала в больницу с коронавирусом

Народная артистка России Алла Сурикова экстренно госпитализирована в Москве.

По данным СМИ, у режиссера подтвердили коронавирус. 81-летняя Сурикова была доставлена в больницу с температурой и кашлем.

Состояние режиссера фильмов «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Будьте моим мужем» оценивается, как средней степени тяжести, отмечает «Лента.ру».

Ранее в январе был госпитализирован известный советский актер, 85-летний Леонид Куравлев. Изначально сообщалось, что у него коронавирус. По последним данным, COVID-19 у Куравлева не подтвердился , при этом у него диагностировали тяжелое поражение мозга — цереброваскулярную болезнь.

