СМИ: Алла Сурикова попала в больницу с коронавирусом
Народная артистка России Алла Сурикова экстренно госпитализирована в Москве.
По данным СМИ, у режиссера подтвердили коронавирус. 81-летняя Сурикова была доставлена в больницу с температурой и кашлем.
Состояние режиссера фильмов «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Будьте моим мужем» оценивается, как средней степени тяжести, отмечает «Лента.ру».
Ранее в январе был госпитализирован известный советский актер, 85-летний Леонид Куравлев. Изначально сообщалось, что у него коронавирус. По последним данным, COVID-19 у Куравлева не подтвердился , при этом у него диагностировали тяжелое поражение мозга — цереброваскулярную болезнь.
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