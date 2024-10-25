СМИ: Актрису Алену Яковлеву выписали из больницы

Актрису Алену Яковлеву выписали из московского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 63-летняя народная артистка РФ провела в больнице пять дней. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, Яковлеву, которая жаловалась на сильные боли в животе, госпитализировали с подозрением на аппендицит и поместили в в хирургическое отделение. Однако опасения врачей не подтвердились.

«Медики выявили проблемы с органами брюшной полости. Благодаря терапии у актрисы прошли болевые ощущения, снято воспаление. Ей назначили комплексное амбулаторное лечение», — пишет Shot.

Вместе с тем врачи допустили, что через полгода Яковлевой может потребоваться операция.

Ранее стало известно о госпитализации солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова, напоминает RT.

