СМИ: Актрису Алену Яковлеву выписали из больницы
Актрису Алену Яковлеву выписали из московского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 63-летняя народная артистка РФ провела в больнице пять дней. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, Яковлеву, которая жаловалась на сильные боли в животе, госпитализировали с подозрением на аппендицит и поместили в в хирургическое отделение. Однако опасения врачей не подтвердились.
«Медики выявили проблемы с органами брюшной полости. Благодаря терапии у актрисы прошли болевые ощущения, снято воспаление. Ей назначили комплексное амбулаторное лечение», — пишет Shot.
Вместе с тем врачи допустили, что через полгода Яковлевой может потребоваться операция.
Ранее стало известно о госпитализации солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова, напоминает RT.
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