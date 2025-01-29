СМИ: Актриса Мерил Стрип чудом спаслась от пожара в Калифорнии
Природная находчивость помогла американской актрисе Мерил Стрип спастись от пожара, рассказал её племянник Эйб Стрип, сообщает журнал New York.
По его словам, во время пожара огромное дерево, стоявшее у дома 75-летней актрисы, упало и перегородило выезд с участка. Эйб отметил решимость обладательницы трех «Оскаров» выбраться во что бы то ни было.
«Она одолжила у соседа кусачки, прорезала дыру размером с машину в заборе, который она делит с соседом, и проехала через их двор», — сказал племянник актрисы.
Ранее стало известно, что фанаты «Звездных войн» просят утвердить на роль принцессы Леи Мерил Стрип, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Актриса Мерил Стрип чудом спаслась от пожара в Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru