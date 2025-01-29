СМИ: Актриса Мерил Стрип чудом спаслась от пожара в Калифорнии

По его словам, во время пожара огромное дерево, стоявшее у дома 75-летней актрисы, упало и перегородило выезд с участка. Эйб отметил решимость обладательницы трех «Оскаров» выбраться во что бы то ни было.

«Она одолжила у соседа кусачки, прорезала дыру размером с машину в заборе, который она делит с соседом, и проехала через их двор», — сказал племянник актрисы.

Ранее стало известно, что фанаты «Звездных войн» просят утвердить на роль принцессы Леи Мерил Стрип, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

