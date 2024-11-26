Элтон Джон признался, что проблемы со зрением мешают ему записывать музыку

Британский певец Элтон Джон в передаче Good Morning America заявил, что не может закончить работу над новым альбомом, поскольку ему мешают проблемы со зрением.

Он отметил, что плохо видит уже четыре месяца правым глазом и жалуется на левый глаз. По словам 77-летнего певца, он способен давать интервью, но не может записывать песни в студии, поскольку даже не видит текста песни.

Элтон Джон рассказал, что от него «мало что осталось» после операций

Вместе с тем Элтон Джон надеется выпустить альбом с Берни Топином, который закончил в прошлом году.

В сентябре Элтон Джон сообщил о своей частичной слепоте, вызванной перенесенной глазной инфекцией. Он указывал, что процесс восстановления идет медленно, поэтому потребуется время, прежде чем зрение в пораженном глазу восстановится, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Крайнов
ТЕГИ:ПевецЭлтон Джон

Горячие новости

Все новости

партнеры