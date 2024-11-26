Элтон Джон признался, что проблемы со зрением мешают ему записывать музыку

Британский певец Элтон Джон в передаче Good Morning America заявил, что не может закончить работу над новым альбомом, поскольку ему мешают проблемы со зрением.

Он отметил, что плохо видит уже четыре месяца правым глазом и жалуется на левый глаз. По словам 77-летнего певца, он способен давать интервью, но не может записывать песни в студии, поскольку даже не видит текста песни.