Элтон Джон признался, что проблемы со зрением мешают ему записывать музыку
Британский певец Элтон Джон в передаче Good Morning America заявил, что не может закончить работу над новым альбомом, поскольку ему мешают проблемы со зрением.
Он отметил, что плохо видит уже четыре месяца правым глазом и жалуется на левый глаз. По словам 77-летнего певца, он способен давать интервью, но не может записывать песни в студии, поскольку даже не видит текста песни.
Вместе с тем Элтон Джон надеется выпустить альбом с Берни Топином, который закончил в прошлом году.
В сентябре Элтон Джон сообщил о своей частичной слепоте, вызванной перенесенной глазной инфекцией. Он указывал, что процесс восстановления идет медленно, поэтому потребуется время, прежде чем зрение в пораженном глазу восстановится, передает «Радиоточка НСН».
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