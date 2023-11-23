Слово «голубок» вырезали из фильма «Счастливое число Слевина»
«Кинопоиск» убрал из фильма Пола Макгигана «Счастливое число Слевина», снятого в 2005 году, слово «голубок, поделился наблюдением журналист Дамир Камалетдинов в соцсетях.
Цензуре подверглась сцена, в которой Слевин (Джош Хартнетт) и Босс (Морган Фримен) говорят о мужчине по прозвищу Fairy. В английском слэнге это слово используется для уничижительного обозначения гея. Вероятно, такое решение было принято в попытке избежать штраф за пропаганде ЛГБТ.
Ранее телеканал «ТНТ Music» подверг цензуре клип корейской группы Seventeen «God of Music», убрав из него радугу. Изображение заменили черно-серо-белыми тонами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru