Следком начал доследственную проверку Макаревича по делу о призывах к экстремизму

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в отношении основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в России иноагентом) после его беседы с пранкером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — отметил собеседник агентства.

Правоохранители начали проверку после телефонного разговора музыканта с пранкером, представившимся президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе Макаревич заявил, что поддерживает Киев и негативно относится к специальной военной операции России. После появления в Сети записи разговора исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко обратился в Следком и Генпрокуратуру с просьбой ответить, имеются ли признаки преступления в словах музыканта-иноагента.

«По моим данным, доследственная проверка в отношении Макаревича действительно начата. Пока решения по ней нет», — сообщил Мироненко.

В мае основатель «Машины времени» поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) и признался, что «считает дни» до победы Украины в противостоянии с Россией, напоминает Ura.ru.

