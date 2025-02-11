«Скрытые смыслы и язык»: Догонит ли «Мастера» фильм «Авиатор» по Водолазкину

Создателям экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор» предстоит решить непростую задачу, предупредила в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

Ранее стало известно, что 20 ноября состоится премьера фантастического фильма «Авиатор», работа над которым велась с 2021 года. Режиссером картины выступил Егор Михалков-Кончаловский, в главных ролях – Константин Хабенский, Евгений Стычкин и Александр Горбатов. Писарева назвала выход этого фильма одной из лучших киноновостей года.

«То, что экранизируют "Авиатора" Водолазкина, это одна из лучших новостей киногода, но перед режиссером Егором Кончаловским будет стоять непростая задача. Во-первых, работать придется в двух временных плоскостях, то есть понадобится мощная команда художников-постановщиков, специалистов по гриму и по костюмам, которые смогут выстроить атмосферу фильма и достоверный визуальный ряд. Во-вторых, нужно будет придумать, каким образом преобразить дневниковые записи, чтобы адаптировать их под киноязык. Конечно, скрытых смыслов в тексте Водолазкина много, у режиссера будет пространство для интерпретации и маневрирования – тем интереснее может получиться фильм. Отдельно хочется отметить хороший литературный язык и стиль автора – важно не растерять их при работе над киноадаптацией», - сказала Писарева.

По ее мнению, «Авиатор» Кончаловского не стоит сравнивать с фильмом Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», сборы которого в прокате превысили 2,3 млрд рублей.

«С экранизацией Локшина я бы точно не сравнивала ни по одному из параметров. Думаю, это бессмысленно. Не знаю, какой будет бюджет у картины Кончаловского, но почти уверена, что вряд ли такой же невероятный, как у долгожданного фильма Локшина. "Лавр" и "Авиатор" – пожалуй, самые знаковые романы Водолазкина, хотя и "Брисбен", и "Чагина" я представляю себе экранизированными. Особенность Евгения Германовича в том, что он создает крепкие и увлекательные сюжеты, написанные зримо и живо. Я не удивлена тому, что к его романам обращаются театральные и кинорежиссеры – в его произведениях есть все, чтобы заинтересовать аудиторию: актуальные темы, герои, сюжет и масштаб», – заключила собеседница НСН.

Шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в основе «Авиатора» лежит идея дара, превращающегося в проклятие. Этот роман Евгения Водолазкина был отмечен вторым местом литературной премии «Большая книга».

