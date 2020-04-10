Скончался заслуженный артист РФ Сергей Комаров
9 апреля 202020:59
Заслуженный артист России, актер Сергей Комаров скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба театра Российской армии, где работал актер.
Актеру было 69 лет.
В театре Российской армии он играл с 1972 года. Зрителю он известен своими ролями в спектаклях театра «Экзамены никогда не кончаются», в «Снегах пали» и «Мы - русский народ» и других, отмечает "Утро.ру".
Место и время прощание с актером будет объявлено позже, уточнили в театре.
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