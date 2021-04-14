Скончался советский актер Борис Мирус

Советский актер Борис Мирус умер на 93-м году жизни, сообщает львовский Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой.

«Борис Михайлович Мирус... Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни… Спасибо за науку, добрые слова, величие и мастерство актерского таланта», — говорится в публикации на официальной странице театра в Facebook.

О причинах смерти артиста не сообщается, отмечает телеканал «360».

Борис Мирус родился в 1928 году в украинском селе Синяково, в 1948-м окончил театральную студию при Львовском украинском драматическом театре. Актер известен своими ролями в фильмах «Десятый шаг», «Семья Коцюбинских», «Провал операции "Большая медведица"». Наибольшую популярность Мирус получил после главной роли в детективе «Будни уголовного розыска».

