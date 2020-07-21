Скончался шансонье Бока
21 июля 202012:57
Советский певец, автор-исполнитель Борис Давидян, известный как Бока, скончался в Лос-Анджелесе на 72 году жизни. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на журналиста Ваге Казаряна.
У Давидяна была болезнь лёгких. В США он жил в месте с семьёй с середины 1990-х годов.
Давидян известен как исполнитель песен «Доля воровская», «Звенит звонок», «Джана», «Али-баба», «Цавт танем». На сцене Бока нередко выступал со своим внуком Жокой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Песков прокомментировал фото Кадырова с пулемётами
- Скончался шансонье Бока
- В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио губернатора
- Путин поручил повысить продолжительность жизни и сократить бедность
- Аваков вылетел в Луцк на место захвата заложников
21 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru