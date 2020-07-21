Скончался шансонье Бока

Советский певец, автор-исполнитель Борис Давидян, известный как Бока, скончался в Лос-Анджелесе на 72 году жизни. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на журналиста Ваге Казаряна.

У Давидяна была болезнь лёгких. В США он жил в месте с семьёй с середины 1990-х годов.

Давидян известен как исполнитель песен «Доля воровская», «Звенит звонок», «Джана», «Али-баба», «Цавт танем». На сцене Бока нередко выступал со своим внуком Жокой.

