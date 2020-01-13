Скончался постановщик «Приключений Электроника» Константин Бромберг

Советский кинорежиссер Константин Бромберг скончался в американском Детройте на 81-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и режиссер Михаил Идов, родители которого общались с Бромбергом вплоть до последних дней.

«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», - рассказал Идов.

Бромберг – выпускник ВГИКа. Он был режиссером таких фильмов, как «Был настоящим трубачом», «У меня есть лев», «Приключения электроника» и «Чародеи». За фильм «Приключения Электроника» удостоен Государственной премии СССР. В 1996 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

