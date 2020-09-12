Скончался один из основателей регги Тутс Хибберт

Певец и музыкант Тутс Хибберт, которого считают одним из основателей регги-напавления в музыке, лидер группы Toots & the Maytals умер на родине – на Ямайке в возрасте 77 лет, сообщает Variety.

«С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль Тутс Хибберт мирно ушёл из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка», — цитирует заявление семьи RT.

По данным СМИ, Хибберт 2 сентября сдал тест на коронавирус. Однако его результаты, а также причина смерти не сообщаются.

Напомним, в начале 1960-х годов Хибберт создал и возглавил группу Toots & the Maytals, которая является знаковой для поклонников регги.

