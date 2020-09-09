Скончался обладатель «Оскара» за сценарий к фильму «Пианист»

Ушёл из жизни британский драматург и сценарист Рональд Харвуд, также известный как Рональд Хорвиц, сообщили журналистам представители его семьи. Ему было 85 лет.

Харвуд написал сценарии почти к трём десяткам фильмов. В их числе «Оливер Твист» и «терапия» Романа Полански, «Костюмер» Питера Йетса, «Австралия» База Лурмана. За сценарий к фильму «Пианист» Харвуд был удостоен премии «Оскар».

Харвуд работал и над пьесами. За театральные заслуги его в 2010 году посвятили в рыцари, отмечает телеканал «360».

