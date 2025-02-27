Скончался композитор и пианист Леонид Мацуев

Композитор и пианист Леонид Мацуев скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщил его сын, народный артист России Денис Мацуев в своем Telegram-канале.

Музыкант подчеркнул, что это самый ужасный день в его жизни.

«С самого рождения, с момента, когда мне было три года, и мы начали заниматься с ним музыкой. Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, самый надежный, верный и все понимающий», - написал Денис Мацуев.

