Скончался композитор и пианист Леонид Мацуев
27 февраля 202512:07
Композитор и пианист Леонид Мацуев скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщил его сын, народный артист России Денис Мацуев в своем Telegram-канале.
Музыкант подчеркнул, что это самый ужасный день в его жизни.
«С самого рождения, с момента, когда мне было три года, и мы начали заниматься с ним музыкой. Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, самый надежный, верный и все понимающий», - написал Денис Мацуев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru