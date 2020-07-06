Скончался композитор Эннио Морриконе

Знаменитый итальянский композитор и аранжировщик Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни в одной из клиник Рима.

Как сообщает агентство ANSA, он умер от осложнений травмы: несколько дней назад он упал и сломал бедренную кость.

Эннио Морриконе написал музыку более чем к 400 фильмам и сериалам. Он – один из самых известных композиторов в кино. Дважды становился лауреатом премии «Оскар» (в 2016 году – за музыку к фильму «Омерзительная восьмёрка»), трижды был удостоен премии «Золотой глобус». Он является шестикратным обладателем премии BAFTA. Среди работ Морриконе – музыка к фильмам «Битва за Алжир», «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой», югославскому фильму «Мастер и Маргарита», «Однажды в Америке», «72 метра», «Джанго освобождённый» и многим другим.

