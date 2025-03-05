Умер кинопродюсер и режиссер Илья Шерстобитов

Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов ушел из жизни в возрасте 48 лет. О его смерти сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР).

В учебном заведении выразили соболезнования родным и близким, отметив вклад Шерстобитова в развитие кинематографа. В ГИТР его охарактеризовали как талантливого мастера, преданного искусству, вдохновлявшего студентов и коллег.