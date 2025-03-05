Умер кинопродюсер и режиссер Илья Шерстобитов
Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов ушел из жизни в возрасте 48 лет. О его смерти сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР).
В учебном заведении выразили соболезнования родным и близким, отметив вклад Шерстобитова в развитие кинематографа. В ГИТР его охарактеризовали как талантливого мастера, преданного искусству, вдохновлявшего студентов и коллег.
Шерстобитов был продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Шаги», «Каникулы президента», «Вспоминая тебя» и «Венец творения».
Он также работал режиссером и сценаристом, совмещая художественное видение с организационным талантом, передает «Радиоточка НСН».
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