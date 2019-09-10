Скончался известный фотограф Роберт Франк

Один из самых известных фотографов 20-го века Роберт Франк скончался на 95-ом году жизни. Об этом сообщила американская The New York Times.

По данным газеты, Франк умер в понедельник в Инвернессе, Новая Шотландия в возрасте 94 лет. Его смерть подтвердил изданию владелец галереи на Манхэттене Питер Макгилл. Причина смерти не сообщается.

Роберт Франк родился в Швейцарии, но в возрасте 23 лет мигрировал в США. Франк наиболее известен своей книгой «Американцы», представляющей собой сборник черно-белых фотографий, который были сделаны во время путешествий по Америке. Франк считается признанным мастером документальной фотографии.

