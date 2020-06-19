Скончался исполнитель роли Бильбо в трилогии «Властелин колец»
Британский актёр Иан Холм скончался в одной из больниц Лондона в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на представителя артиста сообщает издание The Guardian.
По имеющимся данным, Холм умер от осложнений болезни Паркинсона.
Холм известен по ролям в фильмах «Пятый элемент», «Авиатор», «На западном фронте без перемен», «Оружейный барон», «Франкенштейн». В трилогии Питера Джексона «Властелин колец» он исполнил роль Бильбо Бэггинса.
Иан Холм — лауреат премии BAFTA. В 1998 году королева Елизавета II пожаловала его в рыцари.
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