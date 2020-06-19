Скончался исполнитель роли Бильбо в трилогии «Властелин колец»

Британский актёр Иан Холм скончался в одной из больниц Лондона в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на представителя артиста сообщает издание The Guardian.

По имеющимся данным, Холм умер от осложнений болезни Паркинсона.

Холм известен по ролям в фильмах «Пятый элемент», «Авиатор», «На западном фронте без перемен», «Оружейный барон», «Франкенштейн». В трилогии Питера Джексона «Властелин колец» он исполнил роль Бильбо Бэггинса.

Иан Холм — лауреат премии BAFTA. В 1998 году королева Елизавета II пожаловала его в рыцари.

