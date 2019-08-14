Скончался худрук петербургского Кукольного театра сказки

В Санкт-Петербурге скончался руководитель Кукольного театра сказки Игорь Игнатьев, пишет RT. Заслуженный деятель культуры ушёл из жизни в возрасте 68 лет.

Как сообщила прессе директор театра Нина Урванцева, Игнатьева не стало ещё 16 июля, но по просьбе его родных об этом не сообщали в СМИ.

Игорь Игнатьев — автор около 60 постановок. Он ставил в петербургском Кукольном театре сказки, Кировском, Пермском и Волгоградском областных театрах кукол. Спектакли Игнатьева удостаивались наград — высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и национальной премии «Золотая маска».

