Скончался худрук петербургского Кукольного театра сказки
В Санкт-Петербурге скончался руководитель Кукольного театра сказки Игорь Игнатьев, пишет RT. Заслуженный деятель культуры ушёл из жизни в возрасте 68 лет.
Как сообщила прессе директор театра Нина Урванцева, Игнатьева не стало ещё 16 июля, но по просьбе его родных об этом не сообщали в СМИ.
Игорь Игнатьев — автор около 60 постановок. Он ставил в петербургском Кукольном театре сказки, Кировском, Пермском и Волгоградском областных театрах кукол. Спектакли Игнатьева удостаивались наград — высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и национальной премии «Золотая маска».
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