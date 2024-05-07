Умер американский джазовый музыкант Билл Холман
Умер известный джазовый музыкант, композитор и автор песен Уиллис Леонард Холман (известный как Билл Холман), сообщает «Российская газета». Ему было 96 лет.
Музыкант родился в Калифорнии, сотрудничал с большим количеством звезд, имеет множество наград, в том числе три премии «Грэмми». Его музыка звучала в различных фильмах и сериалах, а также на премии «Оскар».
У Холмана насчитывается шесть альбомов, где он выступает в качестве бэнд-лидера (руководитель инструментального ансамбля) и множество, где он предстает как сайдмен (так называют музыканта, который задействован только в ансамблевых партиях и не исполняет соло-импровизации).
Ранее стало известно о смерти участника культового британского проекта «Electric Light Orchestra» Ричарда Тэнди. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер американский джазовый музыкант Билл Холман
- Петиция с просьбой о вводе войск Запада появилась на сайте президента Украины
- Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана
- Антонину Мартынову приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери
- Стоимость косметики выросла на 13% с начала года
- В Бразилии за неуплату алиментов арестовали чемпиона России по футболу
- Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции «Евровидения»
- Белоруссия проведет проверку с носителями тактического ядерного оружия
- Сандра Буллок и Киану Ривз заявили о желании снова сняться в одном фильме
- СМИ: Дзюба отказался от автоматического продления контракта с «Локомотивом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru