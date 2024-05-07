Умер американский джазовый музыкант Билл Холман

Умер известный джазовый музыкант, композитор и автор песен Уиллис Леонард Холман (известный как Билл Холман), сообщает «Российская газета». Ему было 96 лет.

Музыкант родился в Калифорнии, сотрудничал с большим количеством звезд, имеет множество наград, в том числе три премии «Грэмми». Его музыка звучала в различных фильмах и сериалах, а также на премии «Оскар».

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У Холмана насчитывается шесть альбомов, где он выступает в качестве бэнд-лидера (руководитель инструментального ансамбля) и множество, где он предстает как сайдмен (так называют музыканта, который задействован только в ансамблевых партиях и не исполняет соло-импровизации).

Ранее стало известно о смерти участника культового британского проекта «Electric Light Orchestra» Ричарда Тэнди. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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