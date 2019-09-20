Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей»

Скончался в возрасте 75 лет Народный артист России Игорь Шибанов, сообщается на сайте ТЮЗа имени Брянцева. В этом театре служил покойный.

Причина смерти не называется. Как рассказали представители театра, смерть наступила по пути артиста в Краснодар, где у него должен был быть спектакль. Дата и место прощания с артистом пока не сообщаются, отмечают «Дни.ру».

Игорь Шибанов служил в театре и играл в кино. Зрителю он известен по фильмам «Бедный, бедный Павел», «Брат», «Замок», «Про уродов и людей», «Космос как предчувствие», сериалу «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, он был мастером дубляжа: например, именно его голосом говорил в русскоязычном прокате Энтони Хопкинс.

