В возрасте 40 лет скончался актер Викентий Волчанский.



Волчанский окончил актёрский факультет РАТИ-ГИТИС (педагог В.А.Андреев). Служил в Театре Российской Армии, Экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. Работал в Театре имени М.Н.Ермоловой. Снялся в двух фильмах - «Па» и «Тупой жирный заяц».

О причинах смерти и месте прощания не сообщается.



