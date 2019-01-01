Культура

Скончался актер Викентий Волчанский

16 июля00:56

В возрасте 40 лет скончался актер Викентий Волчанский.

Волчанский окончил актёрский факультет РАТИ-ГИТИС (педагог В.А.Андреев). Служил в Театре Российской Армии, Экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. Работал в Театре имени М.Н.Ермоловой. Снялся в двух фильмах - «Па» и «Тупой жирный заяц».

О причинах смерти и месте прощания не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
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