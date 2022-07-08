Скончался актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен

Умер американский актер Ленни фон Долен, исполнивший роль Гарольда Смита в сериале «Твин Пикс». Об этом сообщил журнал Variety.

Актеру было 63 года.

Отмечается, что о смерти актера в одной из своих соцсетях сообщила его сестра.

Сериал «Твин Пикс» выходил с 1990 по 2017 годы. Среди других широко известных работ актера фильм «Один дома 3» (1997).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Голливуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры