Скончался актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен
8 июля 202221:48
Умер американский актер Ленни фон Долен, исполнивший роль Гарольда Смита в сериале «Твин Пикс». Об этом сообщил журнал Variety.
Актеру было 63 года.
Отмечается, что о смерти актера в одной из своих соцсетях сообщила его сестра.
Сериал «Твин Пикс» выходил с 1990 по 2017 годы. Среди других широко известных работ актера фильм «Один дома 3» (1997).
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8 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru