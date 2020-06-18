Скончался актер «из 90-х» Олег Борецкий

Российский актер и режиссер Олег Борецкий скончался в возрасте 56 лет. Печальную новость сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.



Актер ушел из жизни 13 июня, однако о его кончине стало известно только сейчас. Причина смерти не указывается. Сам Шмыров заявил, что давно не виделся с артистом, который остался для него «человеком из девяностых».



«Из-за обстоятельств последующего времени этому поколению не суждено было прожить полнокровную жизнь в кинематографе. Актеру и кинорежиссеру Олегу Борецкому, к сожалению, тоже», - отметил он.



Борецкий запомнился зрителям по ролям в сериалах «Из жизни капитана Черняева», «Судебная колонка», «Внимание! Всем постам…», отмечают «Невские новости». В качестве режиссер он снял сериал «Судебная колонка».

