Скончался актер «из 90-х» Олег Борецкий
Российский актер и режиссер Олег Борецкий скончался в возрасте 56 лет. Печальную новость сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.
Актер ушел из жизни 13 июня, однако о его кончине стало известно только сейчас. Причина смерти не указывается. Сам Шмыров заявил, что давно не виделся с артистом, который остался для него «человеком из девяностых».
«Из-за обстоятельств последующего времени этому поколению не суждено было прожить полнокровную жизнь в кинематографе. Актеру и кинорежиссеру Олегу Борецкому, к сожалению, тоже», - отметил он.
Борецкий запомнился зрителям по ролям в сериалах «Из жизни капитана Черняева», «Судебная колонка», «Внимание! Всем постам…», отмечают «Невские новости». В качестве режиссер он снял сериал «Судебная колонка».
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