Культура
Прохоров работал в качестве второго режиссера работал с такими режиссерами как Виктор Титов, Владимир Мотыль, Игорь Масленников, Валерий Ахадов и многими другими.
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
17 июля20:16
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни, сообщает РИА «Новости».
Отпевание пройдет 19 июля в 11.00 в Петропавловском храме в Лефортово.
Прохоров работал в качестве второго режиссера работал с такими режиссерами как Виктор Титов, Владимир Мотыль, Игорь Масленников, Валерий Ахадов и многими другими.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Кончина
Горячие новости
- Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
- Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта
- Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей
- В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся лето