Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

Отпевание пройдет 19 июля в 11.00 в Петропавловском храме в Лефортово.

Прохоров работал в качестве второго режиссера работал с такими режиссерами как Виктор Титов, Владимир Мотыль, Игорь Масленников, Валерий Ахадов и многими другими.

