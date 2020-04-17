Скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова
Советская и российская актриса Евгения Уралова ушла из жизни в возрасте 79 лет в Израиле после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой, в котором она служила с 1965 года.
В 1964 году Уралова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, в кино дебютировала, сыграв эпизодическую роль в фильме «Повесть о молодоженах». В кинокарьере Ураловой более 40 ролей, в том числе в главная роль в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Телезрители также помнят актрису по съёмкам в фильмах «Аты-баты, шли солдаты», «Дети Арбата», «Мелочи жизни», в «Ожидании чуда».
В 1994 году Ураловой было присвоено звание заслуженной артистки России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru