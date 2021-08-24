Скончалась народная артистка России Наталья Исаева
Народная артистка России Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни, сообщили в Кировском драматическом театре.
Актриса ушла из жизни в результате болезни. Дата и место прощания с Исаевой пока не известны.
«Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр», — говорится сообщении на сайте театра.
Наталья Исаева окончила Свердловское театральное училище, впервые на театральную сцену она вышла в 1983 году. Помимо работы в театре, актриса вела преподавательскую деятельность, сотрудничала с образовательными организациями, помогала открыть театральный музей, отмечает Газета.ру. В течение десяти лет Исаева руководила отделением Союза театральных деятелей Кирова. В 2012 году актрисе присвоили звание «Народный артист Российской Федерации».
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